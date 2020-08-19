Дополненная реальность. Ижемский музей опубликовал онлайн свою первую выставку

Фото: Муниципальный район "Ижемский"

Ижемский историко-краеведческий музей опубликовал свою первую выставку «Ижемское оленеводство» на платформе интерактивных гидов с дополненной реальностью «Артефакт».

Министр культуры Коми Сергей Емельянов рассказал, что сейчас стоит задача, максимально эффективно, используя современные технологии, рассказать о культуре и традициях Коми края жителям России.

Благодаря национальному проекту «Культура» у музеев региона есть возможность создавать интерактивные экспозиции в формате дополненной реальности на платформе «Артефакт», что, по словам министра, способствует росту популярности музеев, в том числе и среди молодого поколения.

На интерактивной выставке историко-краеведческого музея представлены десять экспонатов. Все они рассказывают об особенностях устройства быта ижемских оленеводов. Посетители виртуальной экспозиции могут узнать об элементах традиционной одежды и способах передвижения оленеводов северного края.

Помимо онлайн-выставки «Ижемское оленеводство», на платформе «Артефакт» планируется постоянная экспозиция «Традиционные занятия коми-ижемцев».

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