Житель Усть-Вымского района раскроил лопатой голову приятеля

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Неоднократная драка в пьяном состоянии довела 40-летнего жителя Усть-Вымского района до «казенного дома». Ранее не судимый житель города Микунь причинил умышленно тяжкий вред здоровью, который оказался опасным для жизни человека. Более того, судом установлено, что драчун в качестве оружия применил лопату.

В ночь с 18 на 19 января 2020 года мужчина распивал алкогольные напитки вместе с приятелем. Вскоре между ними произошла очередная словесная перепелка, которая затем переросла в драку. Злоумышленник схватил находившуюся в доме лопату и с размаху ударил по голове приятеля. В результате нанес пострадавшему телесное повреждение в виде открытой черепно-мозговой травмы с вдавленным оскольчатым переломом черепа.

Вину в содеянном житель города Микунь признал частично. Более того, сторона защиты настаивала на превышении виновным пределов необходимой обороны.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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