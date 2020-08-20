В Корткеросском районе продолжат поиски утонувшего мальчика

Фото: ГУ МЧС по Коми

Спасатели продолжат поиски утонувшего в начале июля мальчика 2007 года рождения.

19 августа спасатели Сыктывкарского ПСО продолжили поисковые работы на реке Вычегда в Корткеросском районе, где 7 июля ребенок утонул во время купания.

Также в минувшую среду спасгруппа осмотрела и береговую линию до села Додзь и обратно. Поиск в настоящее время результатов не принес, сообщает "Первоисточник".

Напомним, до сих продолжаются еще одни поиски. 19 июня этого года в службу спасения поступила информация, что на реке Вычегда, в необорудованном для купания месте, в селе Сторожевск утонул мальчик 2007 года рождения.

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