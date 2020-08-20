В Краснозатонском начали операцию по отмывке от пыли новой школы

Фото: МО ГО "Сыктывкар"

Учебное учреждение, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, начали отмывать от строительной пыли. Так началась подготовка школы на 600 ученических мест к лицензированию. После этого она примет учеников.

Клининговая компания приступила к генеральной уборке помещений и прилегающей территории. Работники займутся очисткой полов, стен и окон от строительной пыли в кабинетах и коридорах учреждения. За первый день компания по чистке убрала уже десять кабинетов.

Фото: МО ГО "Сыктывкар"

Сама уборка продлится более недели, а после ее завершения ожидается завоз компьютерной техники и мебели, сообщают представители АМО ГО "Сыктывкар".

Напомним, строительство школы в микрорайоне Сосновая поляна поселка Краснозатонского ведётся с января 2019 года в рамках национального проекта «Образование».

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