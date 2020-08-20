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Сыктывкарка хотела получить деньги за выставленную на продажу одежду, но сама лишилась всех средств

Девушка попалась на уловки мошенников
Анна ИвановаАннаИванова
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Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В редакцию "Комсомолки" позвонила раздосадованная девушка и рассказала, как попалась на уловки мошенников.

Жительница столицы Коми собиралась переезжать в другой регион. Именно поэтому решила продать ненужные, едва ношенные вещи на популярном сайте "Авито". Девушка выставила объявление о продаже брюк за две тысячи рублей. Через неделю на ее номер пришло смс сообщение на платформе "Ватсап",где писавшая ей девушка предложила купить данную одежду.

Проблема заключалась в одном: покупательница из другого города, Воронежа, и единственный способ отправить ей брюки, так это воспользоваться почтой этого же популярного сайта.

Продавщица брюк согласилась, и в ту же минуту на ее номер поступила ссылка. Она прошла по ней и увидела, что покупательница и правда закинула туда ровно 2 тысячи рублей. Нажала "получить", у девушки на экране телефона высветилась ошибка, а после она заметила, что на ее счете исчезли все средства - более трех тысяч рублей.

Нашей редакции обманутая жительница призналась, что липовый сайт был один в один похож с настоящим. С мыслью, что мошенники ее обобрали, девушка смирилась, но решила предупредить наших читателей, что мошенники могут украсть из вашего кошелька намного большие суммы. Поэтому, всегда необходимо быть наготове и не попадаться на уловки злоумышленников.

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