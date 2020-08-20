В Усть-Вымском районе на пожаре погибли два человека

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МЧС по Коми сообщило о возгораниии в селе Айкино Усть-Вымского района. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из деревянного многоквартирного дома самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Звено газодымозащитной службы спасло и передало бригаде скорой медицинской помощи 43-летнего мужчину и 59-летнюю женщину, которые по дороге в больницу скончались.

Огонь успел повредить подъезд и наружные стены дома на общей площади 40 квадратных метров. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

По факту гибели двух человек организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

Предварительная причина пожара до сих пор неизвестна.

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