Не казнить, а миловать: в Печоре гуманно избавились от косолапых

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В этом году медведи поселились в поселке Каджером. Охотники Печоры не стали отстреливать косолапых, а впоследствии их и вовсе удалось отогнать далеко в тайгу, сообщает Минприроды региона.

Медведи в этом году пытались завоевать южную часть Печорского района, четверо из них даже поселились в поселке Каджером и ломали заборы, не боясь наказания от людей. Один из них взял под охрану огород и дровяник, а другой поселился на дачах Печоры, сообщает "Комиинформ".

Минприроды опубликовало два приказа об отстреле хищников. Однако охотники не стали трогать животных, и решили проблему гуманным способом.

Больше медведи не угрожают жизнедеятельности людей, подтверждают жители Каджерома. В соцсетях они сообщают о том, что медведи ушли, кроме одного, который уже живет на территории много лет и никого не трогает.

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