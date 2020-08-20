В Воркуте вычислили челябинского мошенника с популярного сайта объявлений

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Правоохранители Воркуты вычислили мошенника из Челябинска на популярном сайте продаж "Авито.ру". Житель Челябинска разместил на нем липовое объявление о продаже коробки передач для автомобиля, чтобы похитить денежные средства, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Воркутинский суд обязал злоумышленника выплатить штраф государству в размере 15 000 рублей.

Мужчина при липовой продаже указал свой абонентский номер, а покупатель из Воркуты перечислил средства, но посылку не получил. В ходе предварительного следствия злоумышленник полностью возместил потерпевшему материальный ущерб и попросил прощение.

Раскрыть преступление помогла информация оператора сотовой связи о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, которую обязал предоставить следователю Воркутинский городской суд Коми. Уголовное преследование злоумышленника прекратили.

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