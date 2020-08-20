Снизить взнос по ипотеке? Легко!

Фото представлено АО "Райффайзенбанк "

Данное предложение действительно для приобретения квартиры на первичном рынке, рефинансирование кредитов, предоставленных для приобретения квартир на первичном рынке, в том числе и в рамках программы для семей с двумя и более детьми.

Руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников отметил, что, согласно исследованиям банка, в среднем россияне копят на ипотеку от двух до четырёх лет, откладывая каждый месяц 20% своего дохода.

Именно поэтому Райффайзенбанк рады возможности сделать покупку нового жилья более доступной. Банк предлагает выгодные тарифы для покупки недвижимости в ипотеку и всегда учитывает личную ситуацию клиента при формировании предложения. Минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 7,77%. Для семей с двумя и более детьми доступна льготная ставка на весь срок кредитования — 4,99%.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

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