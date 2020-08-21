Сыктывкарской школе № 38 вручили ключи от нового автобуса

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

19 августа, врио главы Коми Владимир Уйба вручил ключи от новых Газелей и ПАЗов представителям городов и районов. Новый автобус также поступил и в столичную школу республики - № 38.

Директор школы Натальи Евтушенко рассказала, что учреждение знало о поступлении автобуса еще с июня этого года, и сразу обследовало маршрут в район Дырноса и улице Ручейной, ведь особенно в этих частях города дети нуждаются в транспортировке до школы.

Автобус отвечает всем требованиям оснащения школьного транспорта: в нём 22 посадочных места, из которых 20 предназначены для школьников и два для сопровождающих. В транспорте установлена система безопасности и подогрева, есть огнетушители и аптечки.

Фото: АМО ГО «Сыктывкар»

Также директор добавила, что школа нуждалась в транспорте уже давно:

"Ежегодно родители интересовались проблемой доставки детей до школы. Конечно, желающих много, но в приоритете стоит перевозка учащихся начальных классов. После лицензирования автобус сможет начать свою работу".

В скором времени придет следующая поставка автобусов. Всего в 18 районов и городских округов, кроме Ухты и Усинска поступит 31 ПАЗ и шесть Газелей. На закупку 52 автобусов выделили всего 113 миллионов рублей. 37 автобусов уже поступили в школы.

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