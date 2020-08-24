В Коми планируют строительство дома культуры в Щельяюре

Фото: пресс-служба Главы Коми

23 августа врио Главы Республики Коми Владимир Уйба посетил социальные объекты в поселке Щельяюр Ижемского района. Владимир Викторович ознакомился с состоянием зданий дома культуры, участковой больницы и стационара.

Напомним, что Дом культуры в поселке Щельяюре веден в эксплуатацию в 1928 году. И все это время располагается в одноэтажном деревянном здании. Последний капитальный ремонт здесь проводился в 1982 году. Здание ветхое, находится в аварийном состоянии.

Дом культуры в поселке очень востребован. Здесь занимаются около 250 человек, работают 27 различных формирований – театральное, хореографическое, вокальное, есть кружок лепки. Проект нового здания Дома культуры разработан и получил положительное заключение экспертизы. Планируется, что в новом здании будет зрительный зал на 150 мест, помещения для занятий хореографией и аэробикой, детская библиотека, кабинеты для организации детского досуга, сообщает пресс-служба Главы Коми.

Владимир Уйба поручил Правительству Республики Коми проработать вопрос строительства нового здания дома культуры в поселке Щельяюр. Постройка планируется в рамках социального партнерства.

В таком же ветхом состоянии находится участковая больница в поселке, износ которой составляет 81%. Зданию почти 90 лет. Более того,в нем отсутствует система водоснабжения, водоотведения, канализации. Больница обслуживает почти 3300 человек.

Для строительства нового здания больницы уже определен и поставлен на кадастровый учет земельный участок.

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