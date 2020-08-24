Мария Черепанова стала новичком сыктывкарской "НИКИ"

Фото взято с группы во ВКонтакте "Баскетбольный клуб НИКА Сыктывкар ПРЕМЬЕР-ЛИГА"

Усилением сыктывкарской баскетбольной «НИКИ» стала мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира по баскетболу 3х3, чемпион Европы по баскетболу 3х3, победитель Европейских игр в Баку-2015, победитель молодежного первенства Европы-2006, серебряный призер Универсиады-2009, обладатель Суперкубка Европы-2009, 2016, победитель Евролиги ФИБА-2009, 2016, нападающая Мария Черепанова.

Фото: sport.rkomi.ru

Неоднократно девушка выступала в команде сборной России. В составе национальной команды она дебютировала осенью 2015 года в матче против сборной Болгарии. Дебют удался – Мария набрала 14 очков и стала самым результативным игроком матча. На чемпионате Европы-2017 Мария Черепанова выходила на паркет в двух поединках, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

За плечами спортсменки – огромный опыт выступления на международной и российской арене. Мария играла за топ-клубы страны – «УГМК», «Динамо-Курск», «Надежду». На профессиональном уровне Мария Черепанова провела почти 500 матчей, если верить статистике с официального сайта РФБ.

Президент «НИКИ» Руслан Семенюк считает, что Мария Черепанова станет настоящим усилением для сыктывкарской команды:

- Это спортсменка с именем, регалиями и со своим взглядом на баскетбол. Уверен, в текущем сезоне мы увидим ее во всей красе, - подчеркнул Руслан Семенюк.

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