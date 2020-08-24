Онлайн-бухгалтерия: быстро и просто

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Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии АО «Райффайзенбанка» выпустил квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы наладить работу с налоговой и контрагентами полностью онлайн.

За год количество клиентов Райффайзенбанка, которые используют сервис онлайн-бухгалтерии, выросло вдвое. Самыми популярными операциями стали уплата налогов и страховых взносов, а также формирование налоговой декларации.

Сформировать декларацию можно в интернет-банке и мобильном приложении "Райффайзен Бизнес Онлайн".

Подать отчетность в налоговую клиенты также могут в полностью цифровом формате с помощью КЭП.

Райффайзенбанк запустил данный сервис в апреле этого года, и каждый десятый пользователь уже выпустил КЭП, а около 30% из них подали декларацию полностью онлайн.

Главный менеджер продукта «Онлайн-Бухгалтерия» Райффайзенбанка Полина Гуляева рассказала, что наличие КЭП позволяет наладить обмен информацией с налоговой в цифровом формате — клиент может получать сообщения от инспекции и уведомления о новых требованиях в своем интернет-банке. В августе эта функция стала доступна и в мобильном приложении "Райффайзен Бизнес Онлайн" для устройств на базе операционной системы Android.

Помимо этого, бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет клиентам автоматизировать рутинные процессы о освободить время для решения стратегических задач. А налоговый календарь поможет не пропустить важную дату и избежать штрафов и пени за несвоевременные платежи или подачу отчетности.

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