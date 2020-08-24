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Общество

В Сыктывдинском районе обновляют общественные пространства

Три поселения муниципалитета Коми пройдут комплексное благоустройство
Анна ИвановаАннаИванова
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На фото сквер по улице Северная (МинЖКХ Коми)

На фото сквер по улице Северная (МинЖКХ Коми)

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Сыктывдинском районе продолжается комплексное благоустройство скверов, пешеходных зон и мемориала.

Участие в проекте принимают 3 поселения муниципалитета: Выльгорт, Зеленец и Пажга.

В селе Выльгорт на Центральной площади вместе с укладкой брусчатки на территории, обустройством газона, установкой скамеек, урн и светильников идёт реконструкция фонтана. Также продолжаются работы по монтажу ограждения и арт-объекта «Сердца» – в общей сложности они выполнены на 70 процентов. Проект предполагает установку игровых конструкций и озеленение сквера, сообщает МинЖКХ Коми.

На улице Домны Каликовой в настоящее время завершается обустройство территории мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне с установкой мемориальных плит, заменой памятника и камня с именами погибших. Помимо этого, на месте уложена брусчатка и установлены светильники.

На фото территория мемориала памяти павшим в ВОВ (МинЖКХ Коми)

На фото территория мемориала памяти павшим в ВОВ (МинЖКХ Коми)

От дома №7 по улице Гагарина до дома 58 по улице Домны Каликовой завершается благоустройство пешеходной дорожки. На объекте уже выполнены асфальтовые работы, обустраивается освещение.Близится к завершению и обновление сквера по улице Северная.

Также завершены работы и в сквере имени Жакова. Напомним, что благоустройство сквера началось еще в 2016 году. Авторы проекта обратились к оригинальным образам коми культуры. Представляется очень удачным выбор материала для создания скульптур и их исполнение. Сейчас здесь уложена брусчатка, установлены скамейки и урны, обновлено освещение.

Сквер у центральной площади (МинЖКХ Коми)

Сквер у центральной площади (МинЖКХ Коми)

Благоустроенные зоны с пешеходными тротуарами и скамейками появились во дворах по адресам Гагарина,50, Д.Каликовой,110а и 100а, а за зданием администрации сельского поселения в районе детского сада №7 обустроена пешеходная дорожка.

В Зеленце приступили к работам на общественной территории по улице 1-й квартал. Проектом предусмотрен ремонт асфальтового покрытия проезжей части с обустройством водоотвода и тротуара.

В этом году будет реализован первый этап. В Пажге в 1 микрорайоне отремонтирован подъезд к Пажгинской школе, обустроены освещение и тротуар.

Общая стоимость затрат на комплексное обновление района составила 30,2 млн рублей, из них свыше 22 млн – это средства республиканского бюджета.

Всего до конца года на территории муниципалитета будет благоустроено 9 общественных территорий.

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