Антитеррористическая комиссия Коми: безопасность в школах и университетах превыше всего

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Тема обеспечения безопасности учреждений образования Сыктывкара была первой на повестке для обсуждений в сыктывкарской мэрии. В настоящий момент по всем муниципальным учреждениям проведен весь необходимый комплекс работ по обеспечению.

Также на заседании отдельно был рассмотрен вопрос обеспечения защиты на избирательных участках в предстоящий единый день голосования.

За несколько дней до начала голосования и в дни его проведения избирательные участки будут находиться под физической охраной правоохранительных органов. Также проводится ряд других мероприятий, направленных на обеспечение безопасности избирателей и членов участковых комиссий,сообщают представители Управления информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар».

В ходе встречи рассмотрели и вопросы обеспечения безопасности на транспорте, в многоквартирных жилых домах и гостиницах.

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