Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Коми собрали несколько килограмм пластика

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

Волонтеры уголовно-исполнительной инспекции вновь приняли участие во Всероссийской акции «Крышка добра». Сотрудники собрали и передали в один из пунктов приема на переработку несколько килограммов пластика. Средства за вторичное сырье направляются в благотворительный фонд «Сила добра».

Более того, бутылку для воды объемом 19 литров добровольцы уголовно-исполнительной инспекции собирали полгода и привлекали к участию в акции членов своих семей, друзей и знакомых, сообщает Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

Напомним, в рамках Всероссийской акции «Крышки добра» средства от сдачи вторичного сырья в Республике Коми направляются в региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила Добра» на реализацию благотворительных программ.

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