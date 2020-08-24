«Райффайзен сфера»: повышаем качество жизни

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Данная программа от "Райффайзенбанка" направлена на повышение качества жизни сотрудников и объединит ряд существующих в банке привилегий и льгот, а также новые инициативы.

Программа well-being получила название «Райффайзен сфера». Она направлена на пять сфер жизни, отличное состояние которых позволяет сотрудникам чувствовать себя лучше: карьеру, финансовое и социальное благополучие, психологическое и физическое здоровье.

Управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч подчеркнул, что благополучие сотрудников — это важный приоритет для банка:

"Теперь проекты, относящиеся к концепции well-being будут собраны на единой удобной платформе, а их список будет постоянно пополняться, опираясь на обратную связь сотрудников."

С начала 2020 года в Райффайзенбанке было запущено несколько новых инициатив, в том числе доплаты по отпускам, электронная библиотека и страхование от онкологических заболеваний.

В период пандемии сотрудникам предложили регулярные практики медитации mindfulness, дистанционные занятия йогой, а также возможность получить психологическую помощь. В планах на второе полугодие — программа помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях (EAP), ряд проектов, направленных на поддержание здоровья, а также лекции и семинары по финансовой грамотности.

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