В духе патриотизма: в колониях Коми поговорили об истории России

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

В исправительных колониях УФСИН по Коми прошли выходные в патриотическом стиле. Для осужденных провели лекции и викторины, посвященные истории появления государственного флага Российской Федерации.

Начальники отрядов колонии-поселения № 51 для своих подопечных подготовили лекционный материал. В нем была отражена информация об истории появления государственного флага РФ, значении цветовых оттенков триколора, а также роли и значимости государственного флага для общества и государства.

Сами осужденные также принимали активное участие при проведении патриотических мероприятий. Им представилась возможность блеснуть знаниями в викторинах, подготовленных сотрудниками воспитательной службы.

После «интеллектуальной битвы» были подведены итоги конкурса плакатов под одноимённым названием «День государственного флага РФ». Самые активные за проявленную эрудицию и старания при составлении плакатов получили сладкие призы.

После проведенных мероприятий в отрядах были организованы состязания по настольному теннису и футболу.

Интеллектуальные и спортивные мероприятия пришли и в ИК-49 в Печоре. Более 70 осужденных показали свои знания в тематической викторине, состоявшей из 2 туров.

Праздничной дате были посвящены и спортивные состязания в изолированных локальных участках отрядов. В каждом были придуманы разнообразные конкурсы и эстафеты, позволяющие обеспечить максимальное количество привлеченных осужденных: силовые состязания, гимнастика и даже «Веселые старты», сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

После спортивных мероприятий всем осужденным был показан информационный фильм о Государственных символах России, который подготовили участники кружка корреспондентов при студии кабельного телевидения «Север».

В воскресенье в ИК-49 продолжились мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Осужденным напомнили о Дне воинской славы – 23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года. Позже данной теме посвятили интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».

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