С внедрением модельного стандарта у читателей детской библиотеки в Ижме появилось больше возможностей

Фото: пресс-служба Главы Коми

Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба в ходе рабочей поездки осмотрел модельную детскую библиотеку в Ижме. Общая стоимость внедрения современного модельного стандарта в детской библиотеке села Ижма составила 5 миллионов 250 тысяч рублей, из которых 5 миллионов – средства федерального бюджета, 250 тысяч рублей – средства муниципального бюджета.

Фото: пресс-служба Главы Коми

В детской библиотеке практически на 50 процентов обновился книжный фонд, закуплены новые мебель, 3D-принтер, интерактивная доска, телевизоры, компьютеры и ноутбуки.

Помимо этого, в библиотеке имеется несколько площадок для семейного чтения, краеведения, творчества и мастер-класса, технического творчества и робототехники и другие. Также для юных посетителей приготовлена игровая комната.

Фото: пресс-служба Главы Коми

Учреждение культуры оборудовано и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для них приготовлены входная группа и санитарная комната, а при входе установлена таблица со шрифтом Брайля.

По словам заведующей детской библиотекой Натальи Сысоевой, обновление учреждения высоко оценили читатели. С внедрением модельного стандарта у посетителей появилось больше возможностей. Практически не пустует зона семейного чтения, сообщает пресс-служба Главы Коми

Фото: пресс-служба Главы Коми

Напомним, библиотека для детей в новом статусе «модельная» открылась в Ижме в конце прошлого года. Всего в 2019 году в республике по модельному стандарту обновлено 11 библиотек в 10 муниципалитетах. В 2020 году работа не остановилась и на модернизацию еще 8 библиотек из республиканского бюджета выделено более 30 миллионов рублей.

Вскоре в пяти вновь построенных социокультурных центрах запустят модельные библиотеки. Кроме того, библиотека в воркутинском поселке Воргашор получит субсидию из федерального бюджета и тоже сможет приобрести статус модельной.

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