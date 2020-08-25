Ижемскую школу ждет ремонт

Фото: пресс-служба Главы Коми

Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба накануне прибыл с рабочей поездкой в Ижму, где осмотрел состояние средней школы, которой требуется капитальный ремонт.

Школа располагается в двух зданиях – в кирпично-деревянном и деревянном исполнении. Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Основное – кирпично-деревянное – срочно требует капитального ремонта кровли. Зданию 55 лет, за все это время оно ни разу не ремонтировалось, сообщает пресс-служба Главы Коми.

Фото: пресс-служба Главы Коми

На настоящий момент ижемской школе обучаются 665 детей, а треть из них из-за нехватки помещений выходит во вторую смену.

Отметим, что необходимость строительства новой школы в Ижме назрела давно. Сегодня, 25 августа, администрацией района заключен контракт на проектирование объекта и привязку его к имеющемуся земельному участку.

Для строительства планируется использовать проект повторного применения «Школа на 600 мест», по которому возводится школа в поселке Краснозатонский в Сыктывкаре. Планируется, что до конца сентября проектная документация будет готова, после чего её направят на государственную экспертизу.

Фото: пресс-служба Главы Коми

Также Владимир Уйба поручил Минсельхозу и Минобразу республики рассмотреть возможность проведения ремонта кровли основного здания ижемской школы за счет средств государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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