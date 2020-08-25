В Коми в последние дни августа по двум рекам будет затруднено судоходство

Фото: "АРХИВ КП"

До конца августа в Коми будет затруднено судоходство по двум рекам. Возможны повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель.

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают, что в конце августа на реке Усе по гидрологическому посту Петрунь и на реке Вычегде по гидрологическому посту Сыктывкар сохранятся низкие уровни воды.

В целях безопасности Главное управление МЧС России по Коми рекомендует:

- ограничить передвижение на маломерных судах;

- соблюдать установленные требования безопасности при передвижении на маломерных судах;

- следить за информацией о развитии ситуации.

Также при возникновении любой ЧС необходимо в срочном порядке позвонить в службу спасения по номеру 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать 101 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми с начала года в реки выпустили 1,6 млн мальков

В республике восстанавливают рыбное хозяйство(подробности)