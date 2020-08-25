Музейная экспозиция, посвященная истории уголовно-исполнительной системы Коми, переедет из Емвы в Сыктывкар

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Республики Коми и музей имени Н.М. Дьяконова в Эжвинском районе Сыктывкара, договорились о сотрудничестве, в частности о совместном проведении различных творческих встреч с деятелями культуры и искусства, с мастерами декоративно-прикладного искусства и так далее.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

Среди самых амбициозных идей – разработка пешеходных и автобусных историко-культурных маршрутов по местам культурного наследия города, района, республики.

Во время встречи были обсуждены вопросы взаимодействия музея с УФСИН Коми. Заместитель начальника Андрей Дудников рассказал директору литературно-театрального музея Надежде Костиной о намечающемся переносе постоянно-действующей музейной экспозиции, посвященной истории УИС Республики Коми, из Емвы в Сыктывкар.

Также было обговорено сотрудничество в музейной деятельности, например, о размещении на площадках партнеров передвижных выставок. Так сотрудники УФСИН и подведомственных учреждений смогут больше узнать о работе музея им. Н.М. Дьяконова, а жителям Эжвинского района станут доступнее экспонаты, связанные с историей уголовно-исполнительной системы в Коми, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

В завершение рабочей встречи Надежда Костина провела экскурсию по выставочным залам музея. Также директор музея рассказала о жизни и творчестве Николая Дьяконова – автора пьесы «Свадьба с приданным». Познакомились гости и с историей театров республики, литературой в годы Великой Отечественной войны, выставкой к 240-летию Сыктывкара.

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