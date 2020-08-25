Вкусно и качественно: в Коми стартовал конкурс на лучшую столовую для школьников

Фото паблика "Моя территория культуры"

В Коми стартовал III республиканский конкурс "Лучшая столовая образовательной организации", который проводится в целях совершенствования организации питания воспитанников, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.

Также для организаторов конкурса важно популяризировать принципы здорового питания в образовательных организациях.

Борьба за звание "лучшая школьная столовая" пройдет в два этапа, в первом из котором (заочном) экспертный совет проводит экспертизу представленных конкурсных материалов и выявляет победителей по следующим номинациям:

- "Лучшая столовая городской школы";

- "Лучшая столовая сельской школы";

- "Лучшая столовая городского детского сада";

- "Лучшая столовая сельского детского сада";

- "Лучшая столовая государственной образовательной организации".

Данный этап пройдет с 24 августа по 29 сентября этого года.

На втором, уже очном этапе, который проводится 29 сентября 2020 года в Сыктывкаре участникам конкурса будет представлено два тура:

первый тур – "Домашнее задание (стационарное представление) – выставка тематического стола "Здоровое питание в семье";

второй тур – индивидуальное соревнование "Кулинарный поединок" ("Здоровое питание в образовательной организации").

Второй этап пройдет на базе государственного профессионального образовательного учреждения "Сыктывкарский торгово-технологический техникум".

Заявки на участие принимаются до 15 сентября 2020 года. Подробную информацию о конкурсе можно узнать в Положении.

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