Сыктывкарцы своими силами благоустроили детскую площадку

Скрин взят с видео "ФАН"

В северной столице отремонтировали детскую дворовую площадку. Строительные материалы, краску, кисти предоставили местные общественники и предприниматели сообщает "Федеральное агенство новостей".

Жительница дома на Коммунистической 43 рассказала федеральному агентству, что на помощь в ремонте пришла общественная организация «Один хороший человек» и предприниматель Константин Басков.

Они помогли строительными материалами и сами активно участвовали в восстановлении детской площадки: красили качели,меняли крышу на деревянных домиках и заново отстраивал песочницу. Также в участии в ремонте приняли и дети.

Работы велись весь день, поэтому благодарные жильцы угощали всех бутербродами, сладостями.

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