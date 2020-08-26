В Ухте появился цифровой флюорограф

Фото: Минздрав Коми

Накануне, в Ухтинскую городскую поликлинику доставили новый передвижной автомобильный диагностический комплекс - цифровой флюорограф.

Благодаря Региональному проекту Республики Коми "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", в Ухте появился наиболее безопасный и эффективный метод исследования многих заболеваний и представляет собой прогрессивную методику проведения диагностики органов грудной клетки, сообщает ИА "Комиинформ".

Таким образом, теперь изображение перейдет на цифровой формат, а лучевая нагрузка на пациента станет в 10 раз меньше, чем при обследовании на плёночном оборудовании.

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