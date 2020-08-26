Ухтинец заявил о теракте и лишился свободы

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Житель Ухты осужден к реальному лишению свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Такое решение вынес Ухтинский городской суд Республики Коми.

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения сделал звонок со своего мобильного по номеру экстренной службы «112», которой сообщил о липовом поджоге и взрыве в Ухтинской городской поликлиники №2 и об угрозе взрыва ТРЦ «Ярмарка».

Житель Ухты признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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