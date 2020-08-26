Ухтинец незаконно прописывал иностранцев на своей жилплощади

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В Ухте возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ).

Сотрудники полиции установили, что местный житель 1958 года рождения с января по апрель этого года прописал в своей квартире двух граждан Республики Азербайджан. Однако он не имел намерений предоставлять им жилье, ведь прописка гражданам требовалась для законного пребывания на территории РФ и дальнейшего трудоустройства, сообщает МВД по Республике Коми

В настоящее время расследование продолжается. Максимальная санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

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