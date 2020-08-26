Более 4 тысяч семей Коми с начала года воспользовались материнским капиталом

Более четырех тысяч семей воспользовались материнским капиталом в Коми с начала года. Фото: o-krohe.ru.

Более четырех тысяч семей воспользовались материнским капиталом в Коми с начала года, сообщает пресс-служба ОПФР по Коми.

Самым популярным направлением остается улучшение жилищных условий. Этой возможностью с начала года воспользовались 2057 владельцев сертификатов. 927 семей направили материнский капитал на оплату образовательных услуг, а также на присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях. 7 женщин перечислили материнский капитал на накопительную пенсию. Общая сумма средств, перечисленных Пенсионным фондом РФ на эти цели, составила 889,5 млн. рублей.

Также с начала года 1229 семей обратились в ПФР за ежемесячной выплатой с учетом прожиточного минимума из средств материнского капитала. Общая сумма средств, перечисленных Пенсионным фондом РФ на эти цели, составила 96,2 млн. рублей.

Напомним, воспользоваться материнским капиталом, независимо от возраста ребенка, в связи с рождением которого выдан Сертификат, можно на погашение кредитов на приобретение или строительство жилья; первоначальный взнос по жилищному кредиту; присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях (оплатить средствами капитала можно присмотр и уход за любым ребенком в семье); оплату платных образовательных услуг дошкольного образования (любого ребенка в семье или всех детей одновременно); получение ежемесячной выплаты с учетом прожиточного минимума; социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Через три года после рождения ребенка средства материнского капитала можно направить на приобретение жилья без привлечения кредитных средств; строительство или реконструкцию жилья; возмещение затрат на строительство жилья; участие в долевом строительстве; оплату платных образовательных услуг (любого ребенка в семье или всех детей одновременно; оплату проживания и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом обучающимся на период обучения; накопительную пенсию мамы.

* Всего с начала действия программы сертификаты на материнский (семейный) капитал получили 41002 семьи Коми.

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