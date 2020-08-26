В Воркуте установили 290 новых уличных светильников

Фото: Иван ГОЛУБЕЦ

В 2020 году в рамках программы благоустройства и муниципального задания в Воркуте сделали упор на улично-дорожную сеть, для освещения которой было закуплено 400 новых светильников. Все они адаптированы к условиям работы на севере, и имеют номинальную мощность в 250 Вт, при этом сила света аналогична старым светильникам с мощностью 400 Вт.

Отметим, что в городе ежегодно проводятся работы по замене уличных светильников. Их основная часть будет установлена на улицах Ленинградской, включая дамбу, Энгельса, б. Шерстнева, б. Пищевиков (одностороннее движение), Матвеева, Авиационной и улично-дорожной сети поселков Воргашор, Северного, Заполярного.

На сегодняшний день работы по благоустройству выполнен на 70 процентов – установлено 290 новых светильников. В процессе задействованы четверо сотрудников предприятия и две единицы спецтехники – вышки. Все работы планируют закончить к 1 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

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