В Коми вынесли приговор черному лесорубу

Фото: "АРХИВ КП"

За незаконную рубку сосен жителя Печорского района приговорили к обязательным работам, конфисковали бензопилу и «добычу».

В мае 2020 года нелегальный лесозаготовитель на территории Левобережного участкового лесничества ГУ РК «Печорское лесничество» незаконно срубил лес: 13 сосен! И еще одну повредил. Экологический ущерб от незаконной рубки составил более 48 тысяч рублей.

Мужчина явился с повинной и даже помог раскрыть преступление, а позже раскаялся в содеянном. Лесоруб ранее не имел судимости и в наказание получил обязательные работы сроком 400 часов.

У осужденного конфисковали бензопилу, а незаконно добытая древесина отдана в пользование государству. Судом также удовлетворено исковое заявление Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры о возмещении причиненного ущерба на вышеуказанную сумму. Государственное обвинение поддержано названной прокуратурой. Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свалка в Ижме стала захватывать лес

В прокуратуру пожаловался Комитет спасения Печоры(подробности)