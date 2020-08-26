В Коми 416 одиноких безработных родителей с особенными детьми получили выплату

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В Коми 416 одинокие неработающие родители детей с инвалидностью получили ежемесячную выплату из республиканского бюджета, расходы которого с начала года составили 9,7 млн рублей.

Мера социальной поддержки устанавливается одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, мужчинам в возрасте до 60 лет, женщинам - до 55 лет, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Размер этой меры социальной поддержки составляет 3000 рублей.

На 1 августа текущего года в Коми эту социальную поддержку получили 416 неработающих семей.

Если в семье воспитываются несколько детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, то выплата предоставляется на каждого ребенка на период осуществления ухода за ним. Для семей такой категории это хорошая материальная поддержка, которая установлена дополнительно к федеральным выплатам, сообщили в Минтруде Коми.

Там также напомнили, что действие этой выплаты продлено до конца 2022 года.

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