В столице Коми отремонтируют подъезд к местечку Красная Гора

Фото: dr-freemann.livejournal.com

Подъезд к Красной Горе в Сыктывкаре отремонтируют уже этой осенью. Мэрия вела поиски подрядчика для ремонта автомобильной дороги «Подъезд к местечку Красная Гора».

Аукцион размещен на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта была обозначена в 13 млн 602 тыс. рублей, однако после начала проведения онлайн аукциона поступило предложение от АО «Коми дорожная компания». Компания оценила свои услуги в 13 млн 534 тыс. рублей.

Однако сведения о процедуре заключения контракта еще отсутствуют.

Если контракт с подрядчиком будет заключен в короткий срок, значит, что ремонтные работы продлятся до 12 октября 2020 года, что совсем недолго.

Протокол проведения итогов аукциона можно посмотреть здесь

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Аукцион размещен на сайте Госзакупок.