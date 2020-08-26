В Коми задержан мужчина, обманувший покупателей России на три миллиона рублей

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В Коми задержали мужчину, обманувшего людей на 3 млн рублей на продаже в интернете. Псевдопродавец подозревается в причастности к 200 эпизодам мошенничества в интернете при продаже вещей.

Подозреваемый оформлял заказы дистанционно и отправлял посылки по почте. После оплаты доставки заказчики получали в коробках товар, который не соответствовал заказанному, сообщает ТАСС.

Злоумышленник размещал заведомо ложные объявления о продаже вещей на крупных торговых онлайн-площадках. При этом в целях конспирации для общения с клиентами он использовал похищенные аккаунты и абонентские номера, которые были оформлены на третьих лиц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый оформлял заказы дистанционно и отправлял посылки по почте. Однако заказчики обнаруживали в коробках товар, который не соответствовал заказанному и не представлял материальной ценности.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сумма причиненного ущерба превысила 3 млн рублей.

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