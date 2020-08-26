Коми стала одним из пожароопасных регионов страны

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В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожают лесные пожары. Республика Коми оказалась в этом списке отнюдь не последней.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что условия для возникновения лесных пожаров в ближайшие дни сформировались в Липецкой, Воронежской, Курской, Тульской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Иркутской областях, Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, Республике Коми и регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Также руководитель добавил, что очаги пожарной опасности сейчас наблюдаются в Республике Коми, в Центральном федеральном округе.

Стоит отметить, что в этом году достаточно большое количество очагов лесных пожаров, но площадь, пройденная огнем, гораздо меньше, чем в 2019 году.

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