В Воркуте заасфальтировали больше половины запланированных дворов

Новые дороги - это прекрасно! Главное, чтобы надолго. Фото: пресс-служба мэрии Воркуты.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Воркуте продолжается благоустройство дворовых территорий.

В текущем году во дворах многоквартирных домов традиционно проводят работы по зонированию и асфальтированию с частичных расширением дворовых проездов, устанавливают новые бордюры, обустраивают тротуары, на плохо освещенных участках монтируют дополнительные светильники. Также во дворах определяют зоны для озеленения территорий силами местных жителей, устанавливают урны, скамейки и контейнеры для раздельного сбора мусора.

Как сообщили в управлении жилищного хозяйства и благоустройства администрации города, в настоящее время выполнено 50 процентов от запланированных работ. Так, в полном объеме завершено благоустройство дворовых территорий МКД ул. Чернова, 2, 2б и 4, ул. Ленина, 53 и 53а, ул. Гагарина,6 и 6б.

На сегодняшний день специалисты и спецтехника работают во дворах МКД ул. Димитрова, 4,6,8 и ул. Гагарина, 16. Сейчас здесь устанавливают новые бордюрные камни, проводится выравнивание профиля участка для дальнейшей укладки асфальта.

Напомним, в этом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворов Воркуте выделено 52,5 млн. рублей. Средства направлены на ремонт 11 дворовых территорий, объединяющих 21 многоквартирный дом: ул. Димитрова, 4,6,8 и Гагарина,16, ул. Гагарина,6 и 6б, 10 и 10а, 12 и 12а, ул. Ленина, 53 и 53а, б. Пищевиков,17а и ул. Ленина, 52б, б. Пищевиков, 18 и 18а, ул. Ленина, 64б, ул. Ленина, 66а, ул. Чернова,2 и 2б и ул. Чернова,4.

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