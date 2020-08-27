В Объячево появилась новая сцена для праздничных мероприятий

Фото: администрация Прилузского района

На прошлой неделе на Юбилейной площади Объячево появился современный сборно-разборный сценический павильон для проведения праздничных мероприятий.

Размер сценического подиума составил – 7,2х4,8 м, возможна регулировка высоты от 1,0 до 1,3 метров. Сбоку есть приставные лестницы, чтобы удобно было подниматься на сцену, а также специальные боковые выносы для звуковой аппаратуры. Высота крыши может по необходимости меняться. Сцена имеет противоскользящее покрытие, которое не позволит артистам упасть и получить травму, сообщает администрация Прилузского района.

По словам руководителя администрации муниципального района "Прилузский" Елены Нестерюк, сцена будет использоваться и в других сельских поселениях для проведения значимых культурных событий района. В современной сцене есть все необходимое для качественного проведения массовых мероприятий на улице, в том числе звуковое и световое оборудование.

Отметим, что стоимость сборно-разборной сцены составила 1,5 млн руб.

В действии новую открытую сцену жители и гости Объячево оценят очень скоро.

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