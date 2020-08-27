Жители Коми, получающие пенсии и иные соцвыплаты на банковскую карту, должны до 1 октября оформить «Мир»

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До 1 октября 2020 года будет завершен перевод на карты "Мир" граждан, получающих пенсии и социальные выплаты на банковские карты. Граждане, получающие пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты других платежных систем (Visa, MasterCard), должны до 1 октября оформить карту «Мир».Чтобы сделать это, им необходимо обратиться в банк, через который они получают данные выплаты.

После оформления карты «Мир» новые реквизиты счета необходимо представить в ПФР. Сделать это можно дистанционно - через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление «о доставке пенсии», либо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Для тех пенсионеров, кто не пользуется банковскими картами и получает пенсии и иные социальные выплаты на счет, не привязанный к карте, либо через отделения почтовой связи, будет сохранен прежний порядок.

Напомним, перевод граждан на карты национальной платежной системы «Мир» осуществлялся постепенно, начиная с 1 июля 2017 года. Перевод должен был завершиться до 1 июля 2020 года. Но в условиях распространения коронавирусной инфекции и установления на территории Российской Федерации ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, Банк России продлил переход до 1 октября 2020 года.

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