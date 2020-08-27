В Сыктывкаре фольксваген не поделил дорогу с автобусом

Фото: Екатерина САВЕНКО

Сегодня, 27 августа, около 11:40, женщина 1977 года рождения на автомобиле "Фольксваген Поло", проезжая по улице Савина к улице Заводская дом 46, выдвинулась на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом марки "НЕФАЗ", которым управлял водитель 1971 года рождения.

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

В итоге ДТП пострадали три человека: женщина, которая была за рулем и ее дети.

Управляющая авто госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Помимо этого, у женщины обнаружили тупую травму живота и травматическую ампутацию четвертого пальца левой кисти.

Фото: Екатерина САВЕНКО

Ее дети - мальчики 2013 года и 2011 года рождения - также отправлены в больницу с тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой.

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