Сыктывкарские и ухтинские полицейские разоблачили аферистов, от которых пострадали кредитные компании

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Оперативники УМВД России по г.Сыктывкару вышли на след афериста, который смог дважды обмануть компанию, предоставлявшую кредиты. Подозреваемым оказался безработный житель города 1994 года рождения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Как оказалось, мужчина через интернет подал заявку на оформление кредита в 5000 рублей, вписав вместо своих реальных инициалов имя вымышленного человека. Позже полученные деньги он потратил по своему усмотрению и решил не возвращать их микрокредитной компании.

Руководство фирмы обратилось в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Ранее аферист проделал такое же преступление с займом в размере 7000 рублей. Подозреваемый дал признательные показания.

Похожий случай произошел в Ухте,где местный житель 1980 года рождения обратился в финансовое учреждение за получением кредита в сумме 3 300 рублей. Неизвестный предоставил заведомо ложные данные о месте своей работы. Чуть позже он получил деньги, но не собирался выполнять свои долговые обязательства, и вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Мужчина признал содеянное. По обоим фактам возбуждены уголовные дела ст.159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).

Пресс-служба МВД предупреждает, что подобное поведение не только влечет уголовную ответственность, но в будущем может привести к невозможности получения заемных средств. Сведения о недобросовестных клиентах финансовая организация вправе передать в бюро кредитных историй.

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