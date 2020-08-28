В Сыктывкаре огласили приговор убийце молодой женщины

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В Сыктывкаре суд присяжных приговорил 50-летнего мужчину к заключению за убийство девушки, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

По версии следствия, 50-летний мужчина и 26-летняя девушка сидели в общежитии на улице Морозова и распивали алкогольные напитки. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и твердый тупой предмет - на молодую женщину обрушился удар за ударом. Сыктывкарка умерла на месте от острой массивной кровопотери в результате ранения грудной клетки.

19 июня коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. 27 августа в Сыктывкарском суде мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Отметим также, что в Сыктывкаре впервые в истории города суд с присяжными прошел в конце 2019 года.

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