В Коми в промоину провалился микроавтобус вместе с грибниками

Фото: "АРХИВ КП"

27 августа Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС выезжал на спасение микроавтобуса Mercedes.

Четверо местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, отправились за грибами в 40 км от Ношуля. Водитель поехал по разбитой дороге, и в какой-то момент транспорт провалился в промоину. Самостоятельно выбраться из нее люди не смогли. На место пришлось вызывать спасателей, сообщает "Комиинформ".

Прилузский спасательный отряд оперативно выехал на место происшествия и вытащил автобус из промоины. После машина поехала сама. Никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эх, грибники. В Усть-Куломском районе семейная пара своими силами потушила лесной пожар

Любители тихой охоты бросили непотушенный окурок (подробности)