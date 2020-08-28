Родителей Коми не будут пускать в школы в этом году

Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн. Фото: Екатерина САВЕНКО

Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, родителей школьников не будут пускать в учебные учреждения. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила глава отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

- Школы в этом году будут работать, но несколько в закрытом режиме: они будут недоступны для родителей, и родители туда смогут заходить только в случае крайней необходимости. Все родительские собрания в этому году временно переходят в режим онлайн и в дистанционные формы, - объяснила Яновская во время заседания комитета по охране здоровья.

До этого специалисты Роспотребнадзора постановили отменить массовые мероприятия в образовательных учреждениях и детских садах с участием нескольких классов и групп до конца текущего года.

Как сообщал сайт kp.ru, в школах России также отменят общий школьный звонок – у каждого класса появится индивидуальное расписание перемен между уроками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звенит звонок весёлый?! Всё о школах Коми в этом учебном году

Носить ли маски, что такое "утренний фильтр" и куда бежать на переменах, расскажет "Комсомолка" (подробности)