В сыктывкарских поселках Верхняя Максаковка и Выльтыдор стало светлее

Стало уютнее и светлее. Фото сыктывкарской мэрии.

Сети уличного освещения обустроены в рамках реализации народных проектов, сообщает столичная мэрия.

Напомним, республиканской межведомственной комиссией по отбору народных проектов было принято решение о реализации в 2020 году на территории Сыктывкара восьми народных проектов, из них два проекта в сфере благоустройства.

Благодаря финансированию из республиканского бюджета в объеме 750 тысяч рублей, а также выделенным 108 тысячам рублей из муниципального бюджета и при финансовом участии одного из индивидуальных предпринимателей и местных жителей были установлены и подключены к сети освещения 12 опор высотой 11 метров каждая при въезде в поселок Верхняя Максаковка.

На аналогичных условиях софинансирования из различных источников, в том числе за счет вклада малого бизнеса и граждан, установлены восемь опор высотой 9,5 метров каждая по улицам Дачная, Партизанская, Приозёрная, О.Кошевого и в дворовых территориях по ул. Механическая в Выльтыдоре.

Опоры подключены к сети освещения, заменены светильники на новые. Также дополнительно установлены светильники в местах, где была недостаточно освещена территория. Общий объем финансирования проекта устройства освещения в Выльтыдоре составил свыше 499 тысяч рублей.

Напомним, Сыктывкар участвует в региональном проекте «Народный бюджет» с 2016 года. Под народным понимается проект, сформированный с учетом предложений жителей того или иного района. Инициаторами могут быть организации, граждане и их объединения. Реализация народных проектов осуществляется по разным направлениям, в том числе в сфере благоустройства.

За подробной информацией о принятии участия в проекте можно обратиться к сотрудникам Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» по телефону: (8212) 294–226.

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