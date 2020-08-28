Потерявшегося жителя Коми нашли в лесу мертвым

Фото: Артем ГЕОДАКЯН

Потерявшегося в лесу жителя Коми, который по служебным делам ехал из Вологды в Ухту, нашли мертвым. Ранее руководитель ухтинской организации обратился в полицию с сообщением о том, что пропал его сотрудник. Мужчина 1965 г.р. выехал из Вологды в Ухту и 26 августа и не выходил на связь.

Правоохранители обнаружили его машину в районе населенного пункта Куратово в Сысольском районе. Они обратились за помощью в "СПАС-Коми", так как предположили, что ухтинец зашел в лес за грибами и потерялся. Машина была закрыта, телефон отключен. В машине был обнаружен футляр от ножа, сообщает "Комиинформ".

Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС утром выехал на поиски мужчины. Его тело обнаружили в лесу, в 200-300 метрах от машины.

По предварительной информации, смерть не насильственная.

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