В Сосногорске открыли железнодорожный вокзал

Фото: Газета «Республика». Республика Коми

В Сосногорске открыли ж/д вокзал. Работа завершилась к планируемым срокам.

Фото: Газета «Республика». Республика Коми

Напомним, строительство здания нового вокзала в городе проводилось в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми, ОАО "РЖД" и администрацией муниципального района "Сосногорск", заключенного в августе 2018 года.

На фото изображен вокзал до ремонта (Фото: gazetakomi.ru)

В церемонии принял участие врио Главы Республики Коми Владимир Уйба, который высоко оценил строительство.

Фото: пресс-службы главы Коми

В проект инвестировали свыше 600 млн. рублей. И теперь здание соответствует всем современным требованиям.