Акция "Великое кино великой страны" пройдет в Коми

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2 сентября в 15:00 в Коми пройдет Всероссийская акция «Великое кино великой страны», приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны. Бесплатные показы кинокартины Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документального фильма Сергея Майорова «Простые главные слова» пройдут в кинотеатре «Октябрь».

В этом году акция пройдет более чем в ста городах России. В Коми оператором показов кинолент выступит компания «Комикино» при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела РК.

Помимо Сыктывкара, к акции присоединятся Вуктыл, Емва, Инта, Печора, Сосногорск, Ижма, Визинга, Водный, Усть-Кулом и Жешарт.

Событие состоится с соблюдением всех правил безопасности, установленных Роспотребнадзором в связи с коронавирусом. Посещение строго по записи. Количество мест ограничено. Точное время сеансов необходимо узнавать на информационных ресурсах каждого района.

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