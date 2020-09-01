Найден мужчина, который год назад исчез на дачах под Эжвой

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В мае прошлого года 45-летний мужчина пропал в районе садового товарищества «Парма-3» недалеко от Эжвинского района Сыктывкара. 31 августа на паблике поискового отряда «Лиза Алерт в Коми» появилась запись, что пропавший найден, погиб.

Подробности поиска волонтеры не разглашают. Известно лишь, что в последний раз мужчину видели 17 мая прошлого года недалеко от района дач, где он бесследно исчез. Приносим соболезнования родным и близким!

Напомним, что недавно мы писали о том, как добровольцы глубокой ночью искали пенсионерку - она заблудилась в лесу во время тихой охоты. Поиски закончились благополучно: в четыре утра волонтеры «Лиза Алерт в Коми» вывели бабушку из леса под Язелем.

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