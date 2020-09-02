К 100-летию Коми готовится грандиозный медиапроект: фото «из закулисья»

На днях в Воркуте прошли съемки для медиапроекта к 100-летию Коми. Фото «из закулисья» опубликовали на паблике «Хэлоу, Воркута».

- Съемочная группа, работающая над созданием грандиозного медиапроекта к 100-летию Коми, в августе посетила Воркуту с творческой миссией запечатлеть красоты природы самого северного города региона. Все детали творческого проекта пока держатся в секрете. Точно известно одно – участие в нем примет уроженка Ухты Ольга Селиверстова, а ныне российская оперная певица, солистка Большого театра России, - сообщает источник.

Напомним, что в августе 2021 года Республику Коми ждет знаменательное событие - наш регион будет праздновать 100-летие со дня образования. К празднику «прихорашиваются» все муниципалитеты, больше всех - Сыктывкар. Ожидается, что в столице Коми к 100-летию, к примеру, наконец-то приведут в порядок берегоукрепительные сооружения у Сысолы.

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