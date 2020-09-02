Нашли пожилого мужчину, который пропал в лесу под Сыктывкаром

Листовка поискового отряда

30 августа 81-летний пенсионер уехал в лес в район Соколовки, что находится в 20 километрах от Сыктывкара. С тех пор на связь мужчина не выходил. Сегодня, 2 сентября, стало известно, что пропавший найден, он погиб.

- Спасатели искали дедушку с 30 августа. Вчера к нам за помощью обратилась полиция Сыктывдинского района. Добровольцы днем работают, поэтому выехать получилось ближе к ночи 1 сентября (около трех-четырех утра волонтеры вернулись домой после поисковых мероприятий - ред.) Сегодня утром к поиску опять приступили спасатели, которые днём нашли пропавшего, - рассказали порталу в поисковом отряде.

Подробности смерти мужчины волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» не разглашают. Редакция приносит соболезнования родным и близким пенсионера.

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