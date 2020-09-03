Александринка отправится в Сыктывкар в первый после карантина гастрольный тур

Труппа Александринского театра готовится в сентябре отправиться в первый после коронавирусного карантина тур по стране. Артисты посетят Псков и Сыктывкар. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
В Пскове актеры выступят со спектаклем про Александра Вертинского 22 и 23 сентября в рамках Пушкинского театрального фестиваля. В Сыктывкаре 23 и 24 сентября они представят постановку пьесы «Демагог». Также запланировано выступление с моноспектаклем в городе Ухта.
Весной 2021 годы актеры Александринского театра планируют поехать на большие гастроли в Москве.
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